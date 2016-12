Ucraina, proteste dopo stop accordo Ue Migliaia di persone scendono in piazza

15:36 - Migliaia di persone hanno protestato in Ucraina contro la decisione del governo di Kiev di sospendere la preparazione della firma dell'accordo di associazione con la Ue. Dal carcere la leader dell'opposizione, Yulia Timoshenko, ha invitato a manifestare contro il governo, che dal canto suo chiarisce: decisione solo per motivi economici e non strategici. Vladimir Putin all'attacco: da Bruxelles ricatti e pressioni contro Kiev.

Proteste a Kiev, Uzhgorod, Ivano-Frankivsk, Lutsk e Leopoli, tutte città occidentali, culturalmente e linguisticamente meno legate alla Russia, ma anche a Donetsk. L'opposizione sta inoltre organizzando un'altra mobilitazione a Kiev per sabato.