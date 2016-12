Ucraina, proseguono le proteste: manifestanti bloccano le strade a Kiev

15:23 - Centinaia di manifestanti pro-Ue hanno bloccato le principali strade di Kiev, la capitale dell'Ucraina. "Siamo scesi in piazza per manifestare pacificamente, e non permetteremo alla polizia di fermarci, costi quel che costi". Lo ha detto il leader dell'opposizione, Vitaly Klitschko, che ha aggiunto: "Abbiamo chiesto agli anziani e ai più piccoli di andare a casa".

Le proteste dei manifestati pro-Ue, quindi, continuano. Centinaia le tende montate nella zona di Maidan Nezalezhnosti, la piazza cuore della protesta, presidiata da centinaia di poliziotti in assetto antisommossa. Domani nella Capitale è atteso anche il capo della diplomazia Ue, Catherine Ashton, per trovare una via d'uscita alla crisi.