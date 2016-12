Ucraina, premier: "Stop uso forza"

18:06 - Il premier ucraino, Viktor Ianukovich, ha promesso che le autorità di Kiev non ricorreranno più all'uso della forza contro i manifestanti pacifici. Il presidente ha anche chiesto all'opposizione di "non continuare sulla strada dello scontro e degli ultimatum in modo da raggiungere un compromesso". Nella notte centinaia di poliziotti hanno invaso piazza Indipendenza, nella Capitale, causando decine di feriti tra i manifestanti pro Ue.