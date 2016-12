Ucraina, occupato il municipio di Kiev Scontri tra polizia e manifestanti pro Ue

16:57 - Gli attivisti del partito ucraino nazionalista di opposizione Svoboda (Libertà) hanno occupato il municipio di Kiev, come ha reso noto il loro leader Oleg Tiagnibok, in piazza Maidan, cuore della protesta a favore dell'Unione europea. Alcuni manifestanti sono rimasti feriti negli scontri con la polizia vicino al palazzo presidenziale ucraino. Feriti un centinaio di agenti, secondo fonti della polizia.

Teste di cuoio in azione - Le teste di cuoio ucraine sono riuscite a suon di cariche a sgomberare la folla di manifestanti pro Ue da via Bankovskaya, dove sorge l'amministrazione presidenziale. Attivisti e poliziotti si sono fronteggiati per circa tre ore: i primi, in gran parte giovani con caschi e passamontagna, lanciando pietre, monetine ed altri oggetti metallici, ed usando anche spranghe e bastoni, le forze dell'ordine rispondendo con i lacrimogeni e ordigni assordanti.



Manifestanti sfidano il divieto - Nonostante il divieto di manifestare sino al 7 gennaio, a Kiev e in altre città dell'Ucraina migliaia di persone stanno protestando da dieci giorni contro la decisione del governo di congelare la firma di un accordo di associazione con l'Ue. Il presidente ucraino, Viktor Ianukovich, ha detto che farà tutto il possibile per avvicinare il Paese all'Unione europea.