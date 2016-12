11 dicembre 2013 Ucraina, la polizia avanza e cerca di entrare in piazza Maidan a Kiev Le ruspe hanno cominciato a smantellare le barricate. Ci sarebbero almeno 25 feriti tra i manifestanti pro Ue. "Saremo in milioni a protestare", annuncia l'opposizione Tweet google 0 Invia ad un amico

06:20 - La polizia sta cercando di entrare in piazza Maidan a Kiev e le ruspe hanno cominciato a smantellare le barricate. Ci sarebbero almeno 25 feriti tra i manifestanti pro Ue. "Saremo in milioni a protestare", annuncia l'opposizione. "Noi non perdoniamo: oggi qui ci saranno milioni di persone ed il regime crollerà", ha gridato dal palco Arseniy Yatsenyuk, il responsabile del partito di Yulia Tymoshenko.

La polizia ucraina avanza circondando i manifestanti e non appena oltrepassa una barricata intervengono delle ruspe a demolirla. Alcune migliaia di dimostranti, molti dei quali con un caschetto di protezione arancione, continuano a impedire agli agenti in assetto antisommossa l'accesso alla piazza da via Institutskaya, ma al momento non ci sono scontri e la piazza è ancora in mano ai manifestanti.



I poliziotti finora si sono fatti largo più a colpi di scudo che di manganello, ma alcuni scontri si sono verificati quando gli agenti hanno tentato di arrestare dei manifestanti. Il municipio e la sede dei sindacati continuano intanto ad essere occupati dagli "europeisti". Dei giovani in abiti civili scuri sono stati fatti passare dalla polizia per aiutare a portare via quello che rimaneva di una barricata. Un deputato dell'opposizione li ha accusati di essere dei "provocatori".



In viale Khreshatik dei manifestanti appartenenti a un gruppo paramilitare hanno a loro volta accusato quattro giovani armati di spranghe e bastoni di essere dei "provocatori" e sono venuti alle mani con loro, poi uno dei paramilitari ha afferrato uno dei quattro per il bavero della giacca e lo ha minacciato con una pistola.



L'Unione europea intanto ha chiesto alle autorità ucraine di evitare qualsiasi "ricorso all'uso della violenza contro normali cittadini", dopo l'ingresso della polizia in piazza. In una dichiarazione postata sulla sua pagina Facebook, la delegazione Ue nel Paese afferma di "cercare di contattare" le autorità di Kiev.



Nella notte la polizia ha cercato due volte di entrare in piazza Maidan (Indipendenza), ingaggiando un corpo a corpo con un cordone di circa 4mila manifestanti che si è opposto al loro ingresso e che aveva già respinto un primo attacco. Circa 500 poliziotti erano già entrati nella piazza da viale Khreshchatyk. Hanno tentato di accerchiare i manifestanti che impediscono l'ingresso agli altri agenti, ma sono stati fronteggiati pacificamente dagli almeno 10mila manifestanti in piazza.



Sul lato da cui hanno fatto ingresso le forze dell'ordine le ruspe hanno iniziato a smantellare le barricate, mentre sugli altri fronti i manifestanti continuano a fronteggiare la polizia. Dal palco della manifestazione preti ortodossi intonano intanto canti religiosi.