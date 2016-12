23:49 - Vitali Klitschko rinuncia al titolo di campione dei pesi massimi Wbc per dedicarsi alla politica e al suo partito "Udar". Lo fa sapere sul suo sito web lo stesso pugile, uno dei leader dell'opposizione ucraina che nelle ultime settimane ha trascinato in piazza migliaia di persone per protestare contro la decisione del governo di congelare un accordo di associazione con l'Ue.