Ucraina, gli "europeisti" tornano in piazza: in 5mila contro il governo

12:49 - Oltre 5mila persone sono scese in piazza a Kiev, in Ucraina, per manifestare davanti alla Verkhovna Rada (il Parlamento), nel giorno della discussione del voto di sfiducia contro il governo di Mikola Azarov. La mozione, presentata dall'opposizione, è stata respinta: a favore 186 deputati, 40 in meno del quorum richiesto di 226 voti. Gli "europeisti" si sono dati appuntamento in Maidan, la piazza cuore delle proteste antigovernative in corso da 13 giorni.

Alcuni manifestanti hanno passato la notte nelle tende montate dai militanti dei partiti dell'opposizione, altri nel municipio di Kiev e nella sede dei sindacati, entrambi occupati due giorni fa dai dimostranti.



Alle manifestazioni, in cui si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia con più di 300 feriti, hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. La temperatura è attorno ai cinque gradi sottozero.