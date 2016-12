18:53 - E' stata condannata per omicidio colposo Amanda Hutton, la 43enne madre di Bradford, Inghilterra del nord, che ha affamato e fatto morire il figlio di quattro anni, Hamzah Khan, per poi conservarne per due anni il corpo al fine di continuare a percepire i sussidi. Il bambino è morto a causa di una grave malnutrizione nel 2009 ma solo nel 2011 la polizia ha recuperato i suoi resti mentre faceva una perquisizione. Ora la condanna della donna.