13:55 - Yulia Tymoshenko, l'ex leader della rivoluzione arancione ucraina attualmente in prigione, potrebbe essere trasferita presto in Germania per ricevere cure mediche. Lo ha reso noto il commissario Ue per l'allargamento Stefan Fule. L'iniziativa delle autorità di Kiev spianerebbe la strada alla sigla di un accordo commerciale con l'Ue. Il trasferimento della Tymoshenko dovrebbe avvenire entro novembre.