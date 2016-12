18:47 - La polizia turca ha disperso centinaia di manifestanti che cercavano di riunirsi a piazza Taksim, a Istanbul, per chiedere le dimissioni del premier Erdogan, il cui governo è al centro di una vicenda giudiziaria per corruzione. Le forze dell'ordine hanno usato cannoni ad acqua e proiettili di gomma per respingere la folla nelle strade adiacenti alla piazza, teatro a giugno di una protesta antigovernativa repressa nel sangue.