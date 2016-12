21:02 - Un rimorchiatore della Marina militare turca si è rovesciato mentre era in un cantiere navale per riparazioni nel porto di Smirne (Izmir), sul Mar Egeo. Nell'incidente sono morte 10 persone e altre 17 sono rimaste ferite. Delle vittime, otto sono del personale militare e due i lavoratori civili. L'incidente è avvenuto mentre l'imbarcazione veniva calata in acqua dalle gru.