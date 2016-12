Turchia, filmata che vendeva il figlio

11:58 - Scene surreali che nessuno vorrebbe mai vedere ma che stanno prendendo sempre più piede. In Turchia, nei pressi dell'aeroporto di Sabiha Gocken, una giovane donna di 22 anni è stata beccata dalle telecamere mentre usava suo figlio come merce di scambio in cambio di denaro. Movimenti strani tutti filmati e poi diffusi dalla Polizia locale che, successivamente, ha arrestato la ragazza e il suo complice. Nei guai anche la coppia tedesca che stava comprando il bimbo per 365 euro.