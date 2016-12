22:39 - Il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, ha cambiato dieci ministri in un rimpasto di governo seguito alle dimissioni di parte dei membri dell'esecutivo colpiti da alcuni scandali. Intanto in piazza a Istanbul si sono registrati scontri tra polizia e manifestanti che chiedevano le dimissioni di Erdogan. Per disperdere i dimostranti, le forze dell'ordine hanno sparato gas lacrimogeni.