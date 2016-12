21:31 - Accordo tra il partito di maggioranza Ennahda e opposizione in Tunisia sulla nomina di un nuovo primo ministro: è l'ex ministro dell'industria Mehdi Jomaa che guiderà il paese fino alle elezioni del prossimo anno. La nomina rientra in un accordo più ampio che prevede la cessione del potere da parte di Ennahda nelle prossime settimane per mettere fine ad una crisi che sta ostacolando la transizione democratica del Paese.