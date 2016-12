Tragedia in Norvegia: 13enne uccide il fratello adottivo di 3 anni

19:10 - Un tredicenne ha ucciso il fratellino di 3 anni a Sagvaag, piccolo paese del Sudovest della Norvegia. Il ragazzino è stato arrestato, ma è troppo giovane per essere processato. Agli inquirenti ha confessato il delitto. Il 13enne era stato adottato dalla famiglia dove è avvenuta la tragedia. L'intero Paese è sotto shock. L'omicida avrebbe compiuto il delitto usando un coltello. Ferito anche il padre.

Un caso di violenza in uno dei Paesi col più basso indice di criminalità in Europa. Che quindi fa ancora più clamore. Le autorità cercano di mantenere il più alto riserbo sulla vicenda. Le poche notizie che giungono dalla Norvegia parlano però di una tragedia familiare che ancora non ha un movente definitivo ma che potrebbe essere ricondotto a una gelosia.



La vittima, di soli tre anni, era stata infatti adottata dalla famiglia norvegese. Il figlio biologico, pare con un coltello, ha ucciso il bimbo e poi ferito in modo superficiale anche il padre 45enne. Forse quest'ultimo ha tentato di salvare il bambino più piccolo dalla furia omicida del 13enne.