Tokyo, sisma magnitudo 5

07:45 - Un terremoto di magnitudo 5 è stato registrato in Giappone alle ore 14:25 (le 6:25 in Italia) con epicentro a 100 km a nord di Tokyo e ipocentro a 70 km di profondità. La Japan Meteorological Agency (Jma) non ha lanciato allarmi tsunami e ha stimato in 4 l'intensità del sisma sulla scala di misurazione nipponica di 7 livelli. La scossa, avvertita in modo chiaro a Tokyo, non avrebbe secondo i media locali causato danni a persone o cose.