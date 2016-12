Tgcom24 >

Mondo >

Time: è Lorde la teenager più influente<br> Nella classifica Dante De Blasio batte Malala 13 novembre 2013 Time: è Lorde la teenager più influente

Nella classifica Dante De Blasio batte Malala Il figlio del neo eletto sindaco di New York "conta" di più dell'attivista pachistana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:24 - E' la cantante neozelandese Ella Yelich-O'Connor, in arte Lorde, a dominare la classifica stilata dal Time dei teenager più influenti del mondo. La 17enne è seguita dalla golfista Lydia Ko e da Nick D'Aloisio, che ha lanciato l'app Summly, comprata da Yahoo! per 30 mln di dollari. L'attivista pachistana Malala Yousafzai si è invece dovuta accontentare della settima posizione, superata dalla new entry Dante De Blasio, il 16enne figlio del neo eletto sindaco di New York.