13:03 - Fino a 4 milioni di bambini potrebbero essere stati colpiti dal supertifone Haiyan che ha devastato le Filippine. Sono le stime dell'Unicef che, vista la drammatica situazione, ha deciso di aprire una campagna di raccolta fondi. L'Unicef ha già mobilitato aiuti, in particolare cibo terapeutico per bambini, kit igienico-sanitari e acqua per 3mila famiglie delle zone colpite.