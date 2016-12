19:05 - Il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, ha espresso tristezza e solidarietà per le vittime del tifone Haiyan, inviando un messaggio di cordoglio al presidente delle Filippine, Benigno Simeon Aquino. "La Commissione europea - ha aggiunto - ha già inviato una squadra in supporto alle autorità filippine e siamo pronti a contribuire con soccorso urgente e assistenza se richiesto in queste ore di necessità".