14:40 - "Chiedo a tutti voi di unirvi a me nella preghiera per le vittime del tifone Haiyan-Yolanda, specialmente quelli nelle amate isole delle Filippine". Papa Francesco scrive questo messaggio in lingua inglese, diffondendolo via Twitter, dopo la catastrofe causata dalla tempesta nell'area centrale dell'arcipelago. La Croce rossa stima almeno 1.200 vittime.