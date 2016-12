Tifone Haiyan, Farnesina al lavoro

20:14 - L'Unità di crisi della Farnesina, attraverso l'ambasciata italiana nelle Filippine, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di connazionali nel terribile tifone Haiyan che ha colpito l'arcipelago. Le operazioni sono però rese difficili dalla complicata situazione delle comunicazioni nel Paese: le linee telefoniche e internet sono fuori uso per via dei black out. Al momento, comunque, non risultano stranieri coinvolti.