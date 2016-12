Tibet, si immola monaco 20enne

06:00 - Nuova immolazione per il Tibet, la 123esima dal febbraio 2009. Secondo le prime informazioni, Tsering Gyal, un giovane monaco di 20 anni, si è dato fuoco lunedì pomeriggio intorno alle 18.30 a Pema (Banma in cinese), nella prefettura tibetana autonoma di Golog (Guoluo). Lo riferiscono fonti della diaspora tibetana in India. Le condizioni del 20enne non sono state rese note: portato in ospedale, è stato ricoverato ed è piantonato dalla polizia.