06:20 - Nuova immolazione per il Tibet. Un uomo di 30 anni, padre di due bambini ed ex prigioniero politico cinese, si è dato fuoco nella città di Meruma, nella provincia meridionale cinese del Sichuan. Kunchok Tseten ha urlato slogan in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e per la fine di quella che ha chiamato l'occupazione cinese. Le condizioni dell'uomo, il 124.mo a immolarsi dal 2009, sono sconosciute.