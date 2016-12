Tibet, attivisti manifestano davanti alla sede della Nazioni Unite di Ginevra

17:26 - Alcuni attivisti tibetani hanno manifestato oggi davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in occasione dell’esame periodico della situazione dei diritti umani in Cina, da parte del Consiglio Onu. Arrampicandosi su un’impalcatura, alcuni di loro sono riusciti a salire nella sala dove si svolgeva la riunione, srotolando da lì un grande striscione con la scritta “Cina, diritti umani: L’Onu deve mobilitarsi per il Tibet”, che è stato rapidamente rimosso dagli agenti di sicurezza delle Nazioni Unite. Quattro degli attivisti arrampicatisi sono stati fermati dalla polizia ma, secondo la portavoce dell’Onu Corinne Momal-Vanian, è prematuro parlare d’arresto, in quanto si tratterebbe di una semplice “interrogazione”.

La protesta, secondo quanto riportato da una nota firmata da Studenti per un Tibet libero e Associazione della gioventù tibetana in Europa, “intende richiamare l’attenzione internazionale sulle violazioni estreme dei diritti umani che avvengono in Tibet in questo momento ed esortare gli Stati membri dell’Onu a bloccare l’elezione della Cina al Consiglio dei diritti umani, in novembre”.



Secondo le associazioni umanitarie, negli ultimi tre anni più di 120 tibetani si sono dati fuoco per chiedere il ritorno in patria del Dalai Lama, in esilio dal 1959, e per protestare contro la politica cinese, repressiva verso le minoranze in Tibet e Xinjiang. In questi territori, oltre alle immolazioni, sono frequenti gli scontri tra popolazione locale e forze dell’ordine, tanto che, dal 2008, in seguito ad una rivolta anti-cinese in cui almeno 200 persone persero la vita, è vietato l’ingresso agli osservatori esterni.