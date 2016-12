06:05 - Gli agenti della polizia thailandese hanno disperso con i lacrimogeni un gruppo di manifestanti antigovernativi in uno stadio di Bangkok. Per settimane l'opposizione ha chiesto l'espatrio del primo ministro Yingluck Shinawatra, accusandolo di essere il "burattino" di suo fratello Thaksin, attualmente in esilio. Yingluck ha indetto elezioni anticipate per il 2 febbraio, ma l'opposizione ha annunciato che procederà al boicottaggio.