Thailandia, opposizione su Aventino

11:19 - Il Partito democratico thailandese, il principale dell'opposizione, ha annunciato le dimissioni di tutti i suoi 153 deputati dal Parlamento, al termine di una riunione del direttivo durata tutta la giornata. Lo ha riferito un portavoce del partito, che non vince un'elezione dal 1992. La scelta è maturata in protesta contro il "governo illegittimo" di Yingluck Shinawatra, cui le piazze stanno dando dura battaglia in questi giorni.