Texas, giudice boccia legge aborto

22:22 - Un giudice federale americano ha bloccato due parti chiave della legge sull'aborto in Texas. La decisione, alla vigilia dell'entrata in vigore della legge, rappresenta una vittoria per gli attivisti pro-aborto, secondo i quali la nuova normativa porterebbe alla chiusura di almeno un terzo delle 36 cliniche dello Stato dove si praticano le interruzioni di gravidanza. Contro la decisione verrà comunque probabilmente presentato appello.