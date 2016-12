06:21 - La tempesta tropicale Karen si è attenuata in depressione appena fuori dalle coste statunitensi del Golfo del Messico, scongiurando il timore della vigilia che potesse diventare uragano. Per questo erano state disposte evacuazioni ed erano state messe in sicurezza le piattaforma petrolifere. Il centro nazionale statunitense per gli Uragani ha fatto sapere che tutti gli allarmi sono stati annullati.