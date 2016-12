16:27 - Pressioni sul sistema giudiziario e insabbiamento di una nuova fase dell'indagine sullo scandalo corruzione sono state denunciate da un procuratore turco. "Tutti i miei colleghi e l'opinione pubblica dovrebbero sapere che come procuratore non sono riuscito ad avviare un'indagine", ha detto Maummer Akkas in una dichiarazione, parlando di pressioni da parte della polizia sul sistema giudiziario.