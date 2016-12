Svuota il serbatoio della macchina e poi accende una sigaretta,va a fuoco

12:15 - Il ragazzo ritratto in questo video di sorveglianza di certo non è Arsenio Lupin; dopo aver rubato della benzina dal serbatoio di una macchina in un parcheggio a Millicent, in Australia, poco lontano ha acceso una sigaretta, dando vita a un'enorme fiammata che lo ha travolto. I pantaloni del ladro, evidentemente impregnati di benzina, hanno continuato a bruciare mentre lui corre fuori dal parcheggio. Le autorità australiane lo hanno arrestato poco dopo, trovandolo in mutande e con delle gravi scottature alle gambe.