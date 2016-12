Sudan, in auto con un uomo non della famiglia: donna frustata dalla polizia

17:47 - Una donna è stata picchiata dalla polizia in una strada, davanti allo sguardo impassibile dei cittadini, perché trovata in macchina con un uomo che non era un suo parente. Nella Repubblica federale sudanese, che de facto è una dittatura militare islamista, ancora oggi vigono norme e regole autoritarie e maschiliste e la figura femminile è considerata una "costola" di quella maschile. Il video shock sta facendo il giro del web, suscitando indignazione.