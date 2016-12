15 dicembre 2013 Sudafrica, nel villaggio di Qunu l'ultimo saluto a Nelson Mandela Madiba è stato sepolto nel cimitero di famiglia dopo la cerimonia funebre solenne a cui hanno partecipato circa 4.500 persone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:50 - Dopo oltre una settimana di omaggi e commemorazioni Nelson Mandela è stato seppellito nel suo villaggio di Qunu, vicino ai genitori e a tre dei suoi figli. Al funerale hanno partecipato circa 4.500 persone, tra rappresentanti delle istituzioni internazionali e sudafricane. L'inumazione, mostrata dalle tv, è stata salutata da un volo della pattuglia acrobatica sudafricana.

Il feretro dell'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela ha fatto il suo ingresso nella tensostruttura innalzata nei pressi di Qunu, avvolto nella bandiera sudafricana. La bara è stata accolta nel luogo della cerimonia dal canto di un coro che ha intonato un inno religioso in lingua xhosa, l'etnia a cui Mandela apparteneva.



Presidente Sudafrica fischiato durante la cerimonia - Il presidente sudafricano, Jacob Zuma, è stato fischiato durante la cerimonia funebre per Nelson Mandela, quando ha raggiunto il leggio per il suo intervento. Zuma era stato fischiato anche alla commemorazione di Madiba nel Soccer City Stadium di Johannesburg. Egli ha comunque poi intonato l'inno con i presenti e ha infine cominciato a parlare accolto ancora per qualche secondo da un misto di applausi e contestazioni..



Le note di Bocelli al funerale di Madiba - Anche le note di "The Prayer", successo mondiale di Andrea Bocelli e Celine Dion, sono risuonate nel corso della cerimonia funebre per Nelson Mandela. Il brano, di cui furono autori fra gli altri Tony Renis e Alberto Testa, è stato interpretato in italiano e in inglese da due artisti africani.