Sudafrica, bus contro tir: 29 morti

08:15 - Ventinove persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite lunedì sera in Sudafrica in seguito a uno scontro tra un pullman e un camion, nella provincia orientale di Mpumalanga. Lo ha reso noto il governo. L'incidente segue quello di marzo, in cui 22 persone hanno perso la vita quando un pullman è finito contro la parete di una montagna mentre cercava di attraversare il pericoloso Hex River Pass, a 140 km a nordest di Cape Town.