Sud Sudan, Usa invia contingente

07:05 - Le forze armate Usa hanno dispiegato in Uganda un piccolo contingente di marine per prepararsi ad eventuali nuove evacuazioni di americani dal Sud Sudan. Lo rende noto il Pentagono. La Cina intanto lancia un appello affinché si metta fine al conflitto: "Come amica e partner del Sud Sudan, la Cina chiede a tutte le parti del conflitto di cessare immediatamente le ostilità e di aprire negoziati il prima possibile", si legge infatti in una nota.