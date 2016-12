20:44 - Migliaia di sud sudanesi sono rimasti uccisi in una settimana di aspri combattimenti tra le forze del presidente Salva Kiir e del suo rivale Riek Machar. Lo ha reso noto il capo della missione umanitaria delle Nazioni Unite nel Paese africano. "Non c'è alcun dubbio per me, il bilancio è di migliaia di morti", ha detto Toby Lanzer.