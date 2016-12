07:33 - Il presidente Barack Obama, aggiornato sugli sviluppi delle recenti violenze, in Sud Sudan, lancia un appello ai leader locali. "Devono sapere che il proseguire della violenza metterà in pericolo la popolazione e i progressi sul fronte dell'indipendenza. Il conflitto - ricorda Obama - può essere risolto solo con trattative". Il bilancio degli scontri è di almeno 500 morti. In un assalto feriti anche alcuni soldati americani.