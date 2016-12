Sud Sudan,Kiir: "Stop ad atrocità"

19:15 - All'indomani della decisione dell'Onu di aumentare a 5.500 il numero di caschi blu in Sud Sudan, il presidente del Paese, Salva Kiir, lancia un appello ai ribelli: "Gente innocente è stata orribilmente uccisa. I massacri sono avvenuti in base all'affiliazione etnica e tutto ciò è inaccettabile. Queste atrocità devono cessare da ora in poi". Da settimane, in Sud Sudan, si scontrano le forze di etnia dinka, fedeli a Kiir, e quelle ribelli, di etnia nuer.