Sud Sudan, evacuati americani a Bor

22:12 - I cittadini americani a Bor, in Sud Sudan, circa 380 persone fra funzionari e civili, sono stati evacuati con elicotteri dell'Onu e trasportati a Nairobi e in altre località. Lo afferma la portavoce del Dipartimento di Stato, Jennifer Psaki, dopo i violenti scontri che da giorni interessano la zona. "Raccomandiamo ai cittadini americani di lasciare immediatamente il Sud Sudan e incoraggiamo chi resta a mantenersi in contatto con l'ambasciata".