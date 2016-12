Sud Sudan, accuse governo-ribelli

06:46 - Il governo del Sud Sudan ha accusato l'ex vicepresidente Riek Machar di mobilitare migliaia di giovani miliziani per nuove azioni di guerriglia, mentre proseguono gli sforzi della comunità internazionale per fermare i combattimenti e trovare una mediazione tra le parti. "Riek ha mobilitato i suoi giovani nuer, fino a 25mila, e vuole usarli per attaccare il governo" nello Stato di Jonglei, ha affermato il portavoce dell'esecutivo di Juba.