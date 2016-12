Tgcom24 >

Su Twitter la più simpatica (e cliccata) letterina a Babbo Natale di sempre 3 dicembre 2013

13:16 - Non sappiamo se i foglietti twittati da @Gequeoman siano stati realmente scritti da un bambino: vera o no, è la migliore letterina di Natale mai vista. Postata sul social network il 29 novembre, in poco tempo è diventata fenomeno Twitter, attirando quasi 8.000 retweets e 3.200 favoriti. Sui bigliettini si legge: "Caro Babbo Natale, come stai? Io bene. Ecco cosa vorrei per Natale". E, a seguire, i lunghissimi indirizzi URL dei giocattoli, pazientemente scritti a mano con tutti i complicati caratteri e codici. In conclusione, il piccolo chiede anche 50 dollari in contanti. "Thanks Mr. Santa!"