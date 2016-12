Strage Sandy Hook,niente cerimonie

00:30 - Il 14 dicembre sarà il primo anniversario della strage nella scuola elementare Sandy Hook, ma non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale a Newtown per ricordare i 20 bambini e i sei adulti uccisi da uno squilibrato di 20 anni, che si è poi suicidato. Le autorità della cittadina del Connecticut non vogliono vedere di nuovo un esercito di giornalisti e chiedono che venga rispettata la privacy degli abitanti e dei parenti delle vittime.