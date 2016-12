Sri Lanka,trovati teschi sotterrati

08:20 - La polizia dello Sri Lanka avvierà una inchiesta formale per verificare l'esistenza di un cimitero clandestino legato al conflitto in cui l'esercito cingalese sconfisse la guerriglia delle Tigri Tamil. L'iniziativa arriva dopo il ritrovamento di una decina di teschi avvenuti negli ultimi giorni in un distretto del nord del Paese. Se venisse confermata la sua esistenza, il cimitero clandestino sarebbe il primo rinvenuto in zona di conflitto.