01:31 - Luce verde per il lancio di Gaia, la missione dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che ha il compito di creare la più precisa mappa 3D della nostra galassia. La partenza dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo di un lanciatore Soyuz è quindi confermata per le ore 6,12 locali (le 10,12 in Italia). Le condizione meteo sono buone e non si segnalano fulmini o forte vento in quota.