5 novembre 2013 Spari in un centro commerciale del New Jersey, l'attentatore si è tolto la vita Un uomo armato era entrato in un centro di Paramus, sparando diversi colpi

12:54 - Paura in un centro commerciale di Paramus, nel New Jersey, nei pressi di New York. Un uomo ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco all'interno di un centro commerciale. Il centro è stato evacuato e non risulta che vi siano feriti. L'attentatore, ormai circondato dalla polizia, si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. Secondo i media locali si tratta di un ragazzo di 20 anni, Richard Shoop.

Sono stati i negozianti a dare l'allarme alla polizia dopo aver udito degli spari all'interno del Westfield Garden State Plaza Mall, intorno alle 21 ora locale, poco prima della chiusura.



Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito diversi colpi e che il responsabile, un uomo vestito di nero, con un casco da motociclista e armato di fucile, avrebbe sparato alle telecamere di sicurezza. Le immagini della Cnn hanno poi mostrato l'esterno del centro commerciale, sorvegliato da numerosi agenti.



"Sono stati sentiti diversi spari - ha precisato un rappresentante delle autorità locali - ma crediamo che a sparare sia stata solo una persona". Tra i venditori e i clienti del Mall si è presto diffuso il panico. E' ancora vivo, infatti, il ricordo del tragico assalto a un centro commerciale di Nairobi da parte degli shebab, nel corso del quale furono uccise 67 persone.