Sparatoria a Detroit, 3 morti

06:00 - Tre persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Detroit, in una bottega di barbiere. "Questo luogo è storicamente conosciuto come bisca clandestina e non sappiamo se si tratti di una storia di debiti di gioco, non ne abbiamo idea", ha dichiarato il capo della polizia di Detroit, James Craig. La polizia cerca due uomini che avrebbero lasciato il luogo della sparatoria su due diverse automobili.