01:09 - L'approvazione per il lavoro del presidente americano, Barack Obama, tocca nuovi minimi storici. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal-Nbc, solo il 42% degli americani è favorevole al suo lavoro, in calo rispetto al 47% dell'inizio di ottobre e al 53% di fine 2012. Il sondaggio evidenzia come l'ottimismo degli americani per il sistema governativo americano e' ai minimi degli ultimi 40 anni.