01:51 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha deciso di farsi rappresentare da Billie Jean King, campionessa di tennis e icona del movimento gay, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Sochi, in Russia, Paese da tempo sotto accusa per le sue politiche anti-omosessuali. Oltre al presidente, che come noto sarà assente, nella delegazione Usa non ci sarà alcun esponente del suo governo.