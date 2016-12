10:25 - Berlino ha ribadito il suo no alla concessione dell'asilo a Edward Snowden, la "talpa" del Datagate. "Non c'è ragione - ha detto il ministro dell'Interno, Hans-Peter Friedrich -, non è un perseguitato politico. Intanto il segretario di Stato Usa, John Kerry, ha detto, durante una visita a Varsavia, che lo scandalo non deve inquinare gli imminenti colloqui per un accordo di libero scambio fra Stati Uniti e Unione Europea.