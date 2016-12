05:59 - Nella centrale nucleare slovena di Krsko sono state registrate alcune avarie meccaniche. Le autorità rassicurano, che non hanno causato danni ambientali, né hanno compromesso il funzionamento della centrale stessa. Le avarie saranno sottoposte a un rigido controllo nei prossimi giorni. Non è però ancora chiaro se per questo incidente ci sarà un prolungamento del periodo della revisione ordinaria.