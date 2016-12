21:30 - Alcune suore della città cristiana di Maalula, a nord di Damasco, hanno smentito, in un breve video, di essere state rapite. Le immagini, trasmesse dal Al Jazeera, mostrano le religiose del monastero greco-ortodosso di Santa Tecla con le vesti nere, apparentemente in buona salute. "Un gruppo ci ha portato qui e ci protegge", dice una di loro. Non è tuttavia precisato né chi stia girando il filmato, né dove si svolga la scena.